Der nationale DAB-Sender Virgin Radio Switzerland wird am 8. August 2020, ab 13 Uhr zu Radio Street Parade und verwandelt die Schweizer Wohnzimmer, Gärten, Balkone und Terrassen während elf Stunden in ein Techno-Mekka. Gehostet wird das elfstündige Live-Set ohne Unterbrechung von Radio-24-Moderator Nick Laederach, wie es in einer Mitteilung heisst.

Den Soundtrack zur etwas anderen Street Parade 2020 liefert ein hochkarätiges Line-up: Der deutsche Musiker Monolink, der regelmässig am international bekannten Burning-Man-Festival spielt, der Basler Gianni Callipari, der bereits am populären Awakenings Festival in Amsterdam auflegte, das Zürcher DJ-Duo Animal Trainer, DJane Vanita, die regelmässig hinter den Turntables des Zürcher Clubs Hive steht und viele mehr. Alle Künstler spielen laut Mitteilung live aus dem Radiostudio in Zürich.

Via DAB+ und App, der Street-Parade- und der Virgin-Radio-Webseite können die Liebhaber des Techno den Soundtrack des Tages geniessen. Begleitet wird der Virgin-Radio-Switzerland-Takeover durch Social-Media-Kampagnen auf allen Kanälen der Street Parade und den elektronischen Medien von CH Media. (pd/cbe)