Das war 2023: Die Top-Klickbringer der Schweizer Medien

von Christian Beck

Vor bald zwei Jahren, am 24. Februar 2022, ist die russische Armee in die Ukraine eingefallen. Auch im Jahr 2023 beschäftigte der Ukraine-Krieg immer noch viele Leserinnen und Leser der grossen Schweizer Medien. Welche Themen sonst noch bewegten, zeigt die persoenlich.com-Umfrage:





20 Minuten

Bei 20 Minuten landet der Ticker zum Ukraine-Krieg bei den meistgeklickten Artikel (Pageviews) auf dem ersten Platz – «wenig überraschend», wie es auf Anfrage heisst. Auch News aus der Schweiz scheinen bei 20 Minuten beliebt zu sein: So steht der Ticker zum Bergsturz von Brienz auf Platz zwei der beliebtesten Artikel. Auf Platz drei folgt mit dem Ticker zur Veröffentlichung von Prinz Harrys Autobiografie ein People-Thema, das Anfang 2023 für grosses Publikumsinteresse sorgte. Konkrete Zahlen nannte 20 Minuten keine.

In den Kommentarspalten haben Themen aus ganz unterschiedlichen Bereichen bewegt: Die Kreuz-Halskette einer SRF-Moderatorin steht mit 1344 Kommentaren zuoberst auf dem Treppchen. Auf Platz zwei kam mit 1142 Kommentaren ein Artikel zu den geprellten CS-Kleinaktionären. Die Erhöhung der Krankenkassenprämien hat ebenfalls stark bewegt und insgesamt 1187 Kommentare generiert.





Blick

Der Ukraine-Krieg und der dazugehörige Ticker mit rund 26 Millionen Pageviews beschäftigte die meisten Userinnen und User von Blick.ch – besonders in der ersten Jahreshälfte. Ein Dauerbrenner war daneben der Transfer-Ticker, der bei Fussballfans auf ähnlich hohes Interesse stiess. Auch das Wetter und seine Folgen für Verkehr und Klima sorgten in Einzelartikeln und als Ticker für sehr hohe Pageviews. Konkrete Zahlen nannte Blick keine – ausser einem bemerkenswerten Wert: Allein der Livestream zum Bergsturz im bündnerischen Brienz zählte über 1,5 Millionen Videoviews.

Das Wetter und Klimathemen gehörten 2023 auch zu den meistkommentierten Artikeln. Auch die CS-Krise und die nachfolgende Fusion mit der UBS wurden rege von den Userinnen und Usern kommentiert, genau wie die Bundeswahlen und politischen Folgen für die Grünen. Insgesamt wurden im laufenden Jahr bereits rund 850'000 Kommentare auf Blick.ch veröffentlicht.





CH Media

Auch bei CH Media waren die meistgeklickten Artikel im Jahr 2023 Ticker. Die News zum Ukraine-Krieg wurden demnach millionenfach aufgerufen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Nahost-Konflikt, der CS-Krise oder dem Wetter-Ticker. Auch zeitlich eng begrenzte Ticker haben die Leserinnen und Leser interessiert. Eine konkrete Zahl lieferte CH Media: Der Ticker zum Brienzer Felssturz erreichte rund 500'000 Pageviews.

Wenn man die Ticker ausschliesst, zählt der Beitrag zu Rogers Federers neuer Villa in Rapperswil-Jona zu den meistgelesenen Artikeln. Daneben interessierten Beiträge zu den neusten Corona-Varianten, das Interview mit Abenteurer Bertrand Piccard zum verschollenen U-Boot Titan sowie die Gerichtprozesse von Fussballstar Breel Embolo und von Brian Keller alias «Carlos». Die Leserinnen und Leser von CH Media interessierten sich zudem stark für die Corona-Leaks – also den E-Mails aus Bersets Departement.

Engagiert kommentiert haben die Abonnentinnen und Abonnenten beispielsweise über Viktor Orbans Besuch in der Schweiz, das Feuerwerksverbot, Daniel Jositsch als Bundesratskandidat oder über ein Interview mit einem langjährigen Lehrer zur «kaputten Volksschule».





NZZ

Auch bei NZZ interessierte der Ukraine-Krieg immer noch stark – sowohl in der digitalen Ausgabe der NZZ als auch auf Social Media. Abrufzahlen kommuniziert die NZZ keine.

Besonders häufig angeklickt wurde ein Artikel, der in einem grafischen Zeitstrahl aufzeigte, wie die russische Armee in einem Jahr praktisch ausgetauscht wurde. Dazu sagt Barnaby Skinner, Ressortleiter NZZ Visuals: «Der Artikel der NZZ, verfasst von Simon Huwiler, Jonas Oesch und Alex Kräuchi, analysiert unter Verwendung von exklusiven Daten des Kriegsanalysten Henry Schlottman, warum im Ukrainekrieg mehr Russen als Ukrainer gefallen sind. Das Interesse am Ukrainekrieg ist bei der NZZ-Leserschaft weiterhin sehr hoch. Den Autoren ist es gelungen, ein komplexes Thema einer breiten Leserschaft zu vermitteln – so gut, dass es auch auf dem kleinen Mobiltelefonbildschirm perfekt funktioniert.»





SRF

Bei SRF waren im 2023 Newsartikel zum aktuellen Weltgeschehen und der Weltpolitik äusserst beliebt. Das zeigt sich etwa im grossen Interesse der Leserinnen und Leser an den Artikeln zum Ukraine-Krieg.

Aber auch nationale Themen mit internationaler Ausstrahlung haben das SRF-Publikum bewegt, wie die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im März. Im Mai haben die Artikel zur Evakuierung von Brienz und im August zu den Naturgewalten im Tessin und Glarus für Aufmerksamkeit gesorgt.

Doch auch Artikel zum Sportgeschehen, beispielsweise der Medaillenspiegel nach der Ski-WM in Méribel und Courchevel, stiessen auf reges Interesse.

SRF erfasst keine Zahlen zu der Anzahl von Kommentaren.





Tamedia

Der Ukraine-Krieg beschäftigte auch die Leserinnen und Leser der Tamedia-Titel stark. Mit über acht Millionen Views liegt der Newsticker dazu an der Spitze der meistgelesenen Geschichten. Das Massaker der Terrororganisation Hamas an israelischen Zivilisten hat die Leserinnen und Leser ebenfalls stark bewegt.

In der Deutschschweiz stiess der Dialekt-Test des Interaktiv-Teams auf grosses Interesse. Auch die Meldung zum U-Boot-Unglück beim Tauchgang zum Titanic-Wrack bewegte die Leserinnen und Leser. Die Geschichte eines Zürcher Paares, das in einem Podcast über seine offene Beziehung spricht, gehört ebenfalls zu den meistgelesenen Storys.

In der Westschweiz wurde der Ticker zum Erdbeben in Marokko sehr häufig angeklickt. Unter den meistgelesenen Geschichten sind auch der Fall des verschwundenen Jungen Emile und der Fang eines 2,6 Meter langen Wels in Frankreich.

Am meisten Kommentare wurden zu den grossen Nachrichtenthemen Ukraine und Israel-Hamas abgegeben. Heisse Debatten löste in der Westschweiz ein Artikel über die Kommentarfunktion auf unseren Portalen aus. In der Deutschschweiz sorgten die Berichte über Natalie Ricklis Vorschlag zur Abschaffung der obligatorischen Krankenversicherung und die neue Zollfreigrenze von 150 statt bisher 300 Franken für über 900 Kommentare.

Bei den Abonnentinnen und Abonnenten besonders beliebt waren das jährliche Schweizer Hotelrating, der Faktencheck zu gängigen Abnehm-Mythen sowie in der Romandie die monatlichen Streaming-Tipps.





In der Serie «Das war 2023» greifen wir die grossen Themen des Jahres in kompakter Form nochmals auf. Hier finden Sie die Übersicht.