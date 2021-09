Fall Berset: Die «Weltwoche-Bombe» in den Medien

«Frau, von Bersets Truppe plattgewalzt» – so titelte die Weltwoche in der Ausgabe vom Donnerstag. Bundesrat Alain Berset habe in seiner im November 2020 publik gewordenen Erpressungsaffäre «die Unwahrheit gesagt, Bundesbeamte missbraucht und Steuergeld verschleudert». Das würden «die geheimen Strafakten, die der Weltwoche vorliegen», belegen. Verfasst hat den Artikel Ex-SVP-Nationalrat und heutiger Weltwoche-Autor Christoph Mörgeli.

«Die Weltwoche zündet heute einen Sprengsatz der Extra-Klasse», heisst es bereits am Donnerstagmorgen auf Inside Paradeplatz unter dem Titel «Weltwoche-Bombe: Bersets Affäre wird Staats-Skandal». Das Onlineportal liefert eine kompakte Zusammenfassung des Weltwoche-Artikels. «Die bisher geheimen Informationen der seit letztem Winter bekannten Affäre mit einer knapp 15 Jahre jüngeren Frau aus Zürich, die schreiben und musizieren kann und heute einen kleinen Sohn hat, sind an Explosivität kaum zu überbieten.» Trotzdem würden sich «in den grossen Online-Plattformen von Blick, Tages-Anzeiger, Watson und NZZ bis jetzt kein Wort zur Weltwoche-Titelstory» finden, kritisiert Inside Paradeplatz.

Das sollte sich gegen den Abend ändern. «Seine ehemalige Affäre holt Bundesrat Alain Berset erneut ein», titelt die NZZ. Im Erpressungsfall war bislang nur bekannt, dass die Ex-Geliebte versucht hat, den Gesundheitsminister zu erpressen. Womit, war bislang nicht bekannt. «Jetzt hat die Weltwoche dieses Rätsel gelöst. Mit Verweis auf die Strafakten heisst es, die Frau habe dem Bundesrat Ende 2019 gedroht, bekanntzumachen, dass er sie einst genötigt habe, eine Abtreibung vorzunehmen», so die NZZ. Die Zeitung vermutet, dass anhand des jetzigen Wissensstands die Affäre für Alain Berset keine politischen Konsequenzen haben werde. «Einzig wegen des Auffliegens einer ausserehelichen Beziehung ist ein Bundesrat kaum angreifbar.»

«Schweres Geschütz»

«Alain Bersets grösstes Risiko: Warum versuchte sein Generalsekretär, seine private Affäre zu regeln?» Das fragen die CH-Media-Zeitungen am Donnerstagabend. «SVP-Nationalrat Alfred Heer sagt auf Anfrage von CH Media, dass er in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) den Antrag stellen werde, die Vorgänge in Bersets Departement zu untersuchen.» Heer wolle unter anderem wissen, was das Lösen der privaten Probleme von Alain Berset den Steuerzahler gekostet habe. Heer wird laut CH Media seinen Antrag am 22. Oktober einreichen.

«Die Weltwoche fährt gegen Alain Berset schweres Geschütz auf», heisst es in den Tamedia-Zeitungen. Drei Autoren und eine Autorin arbeiteten an diesem Artikel. Die SVP-nahe Weltwoche kolportiere viele Anwürfe, die die Privatsphäre von Berset und der Frau betreffen würden. «Mindestens zwei Vorwürfe sind aber – sollten sie zutreffen – relevant für die Öffentlichkeit», so die Tamedia-Blätter. Und weiter: «Die Zeitschrift beruft sich auf die Strafakte, die dieser Zeitung nicht vorliegt. Ob alle Informationen korrekt und vollständig wiedergegeben sind, lässt sich daher nicht verifizieren.» Berset selbst wolle sich zurzeit nicht zum Fall äussern.

«Darum holte Sondereinheit Tigris Schweizer Erpresserin von Berset ab», so die Schlagzeile auf blick.ch. «Dem Magazin liegen eigenen Angaben zufolge die streng unter Verschluss gehaltenen Untersuchungsakten zum Fall Scarlett Gehri vor, wie die Weltwoche die Frau nennt.» Wegen des Weltwoche-Artikels könnte es nun ein Verfahren geben, so der Blick weiter. «Bei den Behörden bestehen laut Blick-Informationen Anzeichen dafür, dass die Prozessunterlagen vom Fedpol aus an die Weltwoche gelangt sein könnten. Erhärte sich der Verdacht, müsse das untersucht werden.» (cbe)