Fall Berset: Unterschiedliche Wertung der Medien

Dieses Wochenende hat die Weltwoche bekanntgemacht, dass Bundesrat Alain Berset im Dezember 2019 Opfer eines Erpressungsversuches geworden ist. Die Aufsichtsbehörde klärt nun ab, ob die Bundesanwaltschaft rechtmässig gehandelt habe, als sie die Datenträger der Erpresserin beschlagnahmte und auch löschte. Gemäss der Bundesanwaltschaft seien die Daten in den Verfahrensakten weiterhin vorhanden.

Die Weltwoche insinuierte in ihrem Artikel, dass die Bundesanwaltschaft bei diesem Fall «rigoroser» vorgegangen sei als üblich. Der Artikel wurde von dem langjährigen SVP-Nationalrat und heutigen Weltwoche-Journalisten Christoph Mörgeli verfasst.

Unterschiedliche Beurteilung des Falls

Bemerkenswert ist, dass der Fall von den Medien verschieden beurteilt wird. Für die NZZ handelt es sich um eine private Angelegenheit. «Bundesrat Alain Berset ist nicht der erste Politiker der Schweiz, der in eine Affäre verwickelt wurde, die in den Medien landete. Was den meisten Affären gemeinsam ist: Sie haben sich in Luft aufgelöst. Die Schweiz ist ein liberales Land, die Schweizer sind tolerante Menschen. Wenn sich einer dabei erwischen lässt, wie er am Amtspult Teile seines Körpers fotografiert und die Bilder seiner Geliebten schickt, wird er zur Strafe höchstens abgewählt. Wenn einer seiner christlichen Wählerschaft eine aussereheliche Affäre beichtet, kann er es zum Staatsrat bringen», schreibt die neue Inlandchefin Christina Neuhaus, fügt aber hinzu: «Worauf die Öffentlichkeit ein Recht hat, ist die Beantwortung der Frage, ob sich BundesratBerseterpressbar gemacht habe. Ein erpressbarer Bundesrat sollte kein Bundesrat mehr sein. Dass die Erpresserin in die Löschung der Daten offenbar eingewilligt hat, deutet nicht auf einen willkürlichen Akt der Bundesanwaltschaft hin. Aber vielleicht hat die Bundesanwaltschaft etwas Druck gemacht? Wissen wir es? Nein. Haben wir ein Recht darauf, zu wissen, dass sich alles mit rechten Dingen zugetragen hat? Natürlich.»

Der Tages-Anzeiger berichtet sehr prominent über die ganze Affaire, verzichtet bislang auf eine Wertung: «Die Weltwoche, die den Erpressungsversuch publik machte, wirft deshalb die Frage auf, ob die Justiz korrekt gehandelt hat. Gemäss dem Strafrechtsprofessor Marcel Niggli ist eine solche Löschung ‹grundsätzlich zulässig›: ‹Alle Gegenstände, die zu einem Verbrechen gebraucht wurden, können eingezogen und vernichtet werden. Alternativ können sie gelöscht werden.› Die Bundesanwaltschaft betont, die Daten seien nicht komplett gelöscht, sondern bei ihr weiterhin vorhanden», so Thomas Knellwolf. Der Autor hebt aber hervor, dass der Innenminister seine Bundesratskollegen nicht über den Erpressungsversuch und die Benachrichtigung der Bundesanwaltschaft informiert hat.

«Explosive Sache»

Am pointiertesten beurteilt das Finanzportal Insideparadeplatz den ganzen Fall, bei dem alles im Dunkeln ist. Unter dem Titel «Bundesanwaltschaft schützt die Mächtigen» schreibt Eigentümer Lukas Hässig: «Effektiv handelt es sich um eine explosive Sache. Es geht um die Frage, ob in der Schweiz die Mächtigen von einer Art Geheimjustiz profitieren. Berset hätte zur Polizei und damit der kantonalen Justiz gehen müssen, wenn es sich um ‹eine private› Sache handelt, wie er sagt.»

Hässigs Fazit: «Der maximale Einsatz zugunsten des Regierungsmitglieds passt zu früheren Operationen. Als die UBS ihren Ex-Sicherheitsmann M. bei der Schweizer Strafbehörde anzeigte, scheute diese keinen Aufwand.»

Die meisten Schweizer Medien halten sich bei der Beurteilung des Fall momentan noch zurück. Ob es ein Sturm im Wasserglas oder ein handfester Skandal ist, wird sich in den nächsten Tagen weisen. Hingegen überraschte, dass alle Medien die Weltwoche-Enthüllung dieses Wochenende sehr prominent gebracht haben. (ma)