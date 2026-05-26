Publiziert am 26.05.2026

Getreu dem Anspruch auf Genauigkeit, redaktionelle Unabhängigkeit und Pluralismus wolle das Medienhaus eine differenzierte, fundierte und zuverlässige Berichterstattung über das aktuelle Geschehen bieten, die speziell auf das französische Publikum zugeschnitten ist, teilte Le Temps am Dienstag mit.

Die redaktionelle Ausweitung auf Frankreich werde vom Korrespondenten der Zeitung in Paris, Paul Ackermann, vorangetrieben. Sie soll in den kommenden Monaten weiterentwickelt werden.

«Das vorrangige Ziel ist es, die französischen Leserinnen und Leser durch Reportagen, Analysen, Erklärformate, Interviews und Meinungskommentare zu überzeugen», schrieb das Medienhaus weiter. (sda/cbe)