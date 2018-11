Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA verlegt ihren Hauptsitz. Was persoenlich.com bereits im April öffentlich gemacht hat, wird jetzt umgesetzt. Am Mittwochmorgen sei der erste Lastwagen von der Berner Länggasse ins Wankdorf gefahren, twitterte Nicole Meier, Leiterin National/International bei Keystone-SDA. Im LKW sei vor allem Archivmaterial gewesen, die Redaktion folge am 17. Dezember.





Umzug Teil 1: Heute Morgen ist der erste Lastwagen mit Material von #KeystoneSDA respektive der alten #SDA von der Berner Länggasse ins Wankdorf gefahren. Zunächst werden Keller und Archiv gezügelt, ab dem 17. Dezember folgt auch die Redaktion. pic.twitter.com/jTbyRlwXn8 — Nicole Meier (@Mei_Nic) 28. November 2018



Grund für die Züglete: «Der laufende Mietvertrag wäre 2023 ohnehin ausgelaufen», sagte im April der externe Kommunikationsberater Iso Rechsteiner gegenüber persoenlich.com. Der Eigentümer der Liegenschaft habe angekündigt, ab 2023 Eigenbedarf geltend zu machen. Zudem seien die Raumverhältnisse für einen modernen Newsroom an der Länggassstrasse nicht optimal. Deshalb habe Keystone-SDA entschieden, bereits 2018 an einen «neuen, optimalen Produktionsstandort umzuziehen», so Rechsteiner. (cbe)