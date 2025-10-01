Presstival: Die zweite Ausgabe findet 2026 statt

Das erste Journalismus-Festival der Romandie war ein Erfolg. Laut Organisatoren kamen rund 800 Personen am 7. Juni nach Biel, um den Beruf kennenzulernen, zu feiern oder darüber nachzudenken. Es gab zahlreiche Vorträge, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen. Prominente Namen der Branche waren anwesend (persoenlich.com berichtete).

Die Organisation war eine aufwendige Sache für die Initiatoren, die als Journalisten tätig sind. Ob sie bereit sein würden, noch einmal das Festival zu organisieren, hatten sie zunächst offengelassen. Nun haben sie entschieden: Das Presstival kommt 2026 für eine zweite Ausgabe zurück.

«Man zählt auf uns»

Angesichts des Arbeitsaufwands hatte das Team eine Ausgabe erst in zwei Jahren erwogen, hat sich aber dagegen entschieden. «Die aktuelle Situation in der Branche ist ernst und erfordert dringende Massnahmen. Nun zählt man auf uns: Deshalb haben wir beschlossen, nicht zu warten und erneut anzupacken», schreibt Vereinspräsident Tristan Miquel auf Anfrage von persoenlich.com.

Für die erste Durchführung konnten die Organisatoren auf die Unterstützung zahlreicher Organisationen wie Medienhäuser, Berufsverbände und Gewerkschaften zählen. Laut Miquel hätten einige der Partner ihre Unterstützung für den nächsten Event bereits versichert.

Das Festival soll erneut im ehemaligen Bieler Fussballstadion Gurzelen stattfinden, voraussichtlich im Mai. «Wir möchten ab nächstem Jahr auch Akteure aus der Deutschschweiz einbeziehen, weshalb Biel relevanter denn je ist», so Miquel. Diese Erweiterung werde eine der «grossen Herausforderungen der nächsten Ausgabe sein».