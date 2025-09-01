Publiziert am 01.09.2025

Ab dem 9. September können die Zuschauer 14 Spiele der regulären Saison verfolgen, darunter neun Westschweizer Derbys mit Beteiligung der Mannschaften aus Biel, Freiburg, Genf, Lausanne und Pruntrut (Ajoie).

Bei jeder Übertragung begleiten Journalisten und Experten die Übertragungen mit Analysen zu jedem Drittel. Zusätzlich zeigt die Sendung «Highlights» von MySports nach dem Live-Match die Zusammenfassungen aller National League-Spiele.

Im Frühjahr 2026 zeigen die drei Privatsender die Playoffs von den Viertelfinal-Spielen bis zur Final-Serie live und in vollem Umfang.

Los geht das Live-Hockey-Angebot auf Léman Bleu, La Télé und TeleBielingue am 9. September mit der Partie Zürich gegen Biel. (pd/nil)