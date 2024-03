NZZ & Rolex / AHV-Rente: «Diese Kooperation finde ich schwierig»

Volk und Stände sagen Ja zur Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente (persoenlich.com berichtete). In der sechsten Folge des persoenlich.com-Podcasts sprechen Redaktor Christian Beck und Verleger Matthias Ackeret über das Abstimmungsresultat vom Sonntag, die Ja-Kampagne der Agentur Feinheit sowie den umstrittenen Brief von alt Bundesräten.

Ebenfalls am Sonntag wurde bekannt, dass das Zürcher Verlagshaus NZZ für die neue Serie «Zeit fürs Klima» mit dem Uhrenhersteller Rolex zusammenspannt. Die Inhalte dafür werden von NZZ Content Creation erstellt. In der NZZ am Sonntag erhielt Rolex einen prominenten Auftritt. «Schwierig», findet dies Beck. Ackeret: «So eine Kooperation bringt natürlich auch Geld.»

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstagvormittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

