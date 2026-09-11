SRF: Diese Personen führen an der Front

Publiziert am 11.09.2026

Im Juni hatte SRF das Leitungsteam um Direktor Roger Elsener kommuniziert – die sogenannte F2-Ebene. Ende Juli folgten die Leitungspersonen der Angebotseinheiten und Abteilungen (F3-Ebene) – 22 Namen, die SRF auf Anfrage von persoenlich.com selbst offenlegte.

Mit der nun bekannt gewordenen Liste kommt die nächste Stufe dazu, intern F4 genannt: die operative Führung innerhalb der einzelnen Abteilungen. Auf Anfrage wollte sich die Medienstelle nicht zur Liste äussern: «Zu Personalentscheidungen nehmen wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Stellung.»

Bei dieser sogenannten F4-Stufe gilt ein anderes Prinzip als bei den Ebenen darüber: Das Kürzel «FV» steht für Fachverantwortung, «PP» für People-Pool, sprich Personalverantwortung. Für viele Rollen sind damit zwei unterschiedliche Personen zuständig – eine für den Inhalt, eine für die Personalführung. Mitarbeitende haben dadurch teilweise zwei Vorgesetzte.

Die vorliegende Liste betrifft die Abteilung Fachressorts und Regionen sowie die Bereiche News und Hintergrund und Debatte innerhalb von Information. Zu den übrigen Angebotseinheiten und Abteilungen von SRF liegen aktuell keine F4-Angaben vor.

Fachressorts und Regionen

FV Inland: Philipp Schrämmli

PP Inland 1: Noemi Ackermann

PP Inland 2: Bähram Alagheband

PP Inland lateinische Schweiz: Valérie Wacker und Marcel Niedermann





FV Ausland: Viviane Manz

PP Ausland 1 (GAV-Korrespondent:innen): Stefan Reinhart

PP Ausland 2 (freie Korrespondent:innen und Reisekorrespondent:innen): Michael Rauchenstein

PP Ausland 3 (Auslandredaktor:innen): Karina Rierola





FV Bundeshaus: Urs Leuthard

PP Bundeshaus: Andy Müller





FV Wirtschaft: Matthias Pfander

PP Wirtschaft: Andi Lüscher





Dazu kommen die Leitungen der Regionalredaktionen:

Basel: Patrick Künzle

Zentralschweiz: Karin Portmann und Christian Oechslin

Ostschweiz: Marc Melcher

Aargau Solothurn: Marco Jaggi

Bern Freiburg Wallis: Christian Liechti

Zürich Schaffhausen: Katrin Hug





News

FV Video News: Regula Messerli

PP Video News: Beat Giger





FV Audio News: Sandra Witmer

PP Audio News: Christina Scheidegger





FV Digital News: Marielle Gygax

PP Digital News 1: Benedikt Widmer

PP Digital News 2: Susanne Stöckl





FV Social News: Ramona Kobe

PP Social News: David Ziegler





Leitung Meteo: Gaudenz Flury





Leitung Nachrichten: Karin Britsch





Hintergrund und Debatte

FV Konsum: Flurin Maissen

FV Politik Hintergrund: Franziska Ramser

FV Storytellingdesk: Roland Specker

FV Ausland Hintergrund: Raphaël Günther

FV Digitales Audio Hintergrund: Céline Raval

FV Digitales Video Hintergrund: Dennis Winter und Lena Oppong

FV Recherche Hintergrund: Nina Blaser

PP Hintergrund 1: Maj-Britt Horlacher

PP Hintergrund 2: Sarah Weber

PP Hintergrund 3: Christian Dütschler





Leitung Talk: Franziska Egli





Leitung Impact: Lena Oppong (bis Ende 2026) und Olivia Gähwiler



Auch diese Ebene ist Teil der laufenden Reorganisation im Rahmen von «Enavant SRG SSR», in deren Zuge die SRG bis 2029 rund 270 Millionen Franken respektive 900 Vollzeitstellen abbauen muss.

Informationsveranstaltungen ab Montag



Wie es konkret weitergeht, erfahren die Mitarbeitenden in den nächsten Tagen. Vom 14. bis 17. September finden in allen vier Sprachregionen Personalveranstaltungen statt, wie aus einer internen Einladung hervorgeht, die persoenlich.com vorliegt. Mitglieder der SRG-Geschäftsleitung und der regionalen Leitungsteams informieren dort über die anstehenden Spar- und Transformationsmassnahmen in den Regionaleinheiten sowie in den Bereichen Angebot und Operationen. Die Veranstaltungen können vor Ort oder per Livestream verfolgt werden.



Den Auftakt macht die Deutschschweiz am Montag im Sportstudio in Zürich – mit SRF-Direktor Roger Elsener, dem Direktor Operationen, Moritz Stadler, dem Direktor Angebot, Nicolas Pernet, sowie HR-Leiterin Severine Schori-Vogt. Es folgen die Westschweiz am Dienstag, das Tessin am Mittwoch und die rätoromanische Schweiz am Donnerstag.



Im Juni hatte die Geschäftsleitung über den Stand des Transformationsprozesses orientiert. Seither seien die Massnahmen in den Regionen und Bereichen konkretisiert und zur Umsetzung vorbereitet worden, heisst es in der Einladung. (cbe/nil)