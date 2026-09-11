SRF: Diese Personen führen an der Front

Im Juni hatte SRF das Leitungsteam um Direktor Roger Elsener kommuniziert – die sogenannte F2-Ebene. Ende Juli folgten die Leitungspersonen der Angebotseinheiten und Abteilungen (F3-Ebene) – 22 Namen, die SRF auf Anfrage von persoenlich.com selbst offenlegte.
Mit der nun bekannt gewordenen Liste kommt die nächste Stufe dazu, intern F4 genannt: die operative Führung innerhalb der einzelnen Abteilungen. Auf Anfrage wollte sich die Medienstelle nicht zur Liste äussern: «Zu Personalentscheidungen nehmen wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Stellung.»
Bei dieser sogenannten F4-Stufe gilt ein anderes Prinzip als bei den Ebenen darüber: Das Kürzel «FV» steht für Fachverantwortung, «PP» für People-Pool, sprich Personalverantwortung. Für viele Rollen sind damit zwei unterschiedliche Personen zuständig – eine für den Inhalt, eine für die Personalführung. Mitarbeitende haben dadurch teilweise zwei Vorgesetzte.
Die vorliegende Liste betrifft die Abteilung Fachressorts und Regionen sowie die Bereiche News und Hintergrund und Debatte innerhalb von Information. Zu den übrigen Angebotseinheiten und Abteilungen von SRF liegen aktuell keine F4-Angaben vor.
Fachressorts und Regionen
- FV Inland: Philipp Schrämmli
- PP Inland 1: Noemi Ackermann
- PP Inland 2: Bähram Alagheband
- PP Inland lateinische Schweiz: Valérie Wacker und Marcel Niedermann
- FV Ausland: Viviane Manz
- PP Ausland 1 (GAV-Korrespondent:innen): Stefan Reinhart
- PP Ausland 2 (freie Korrespondent:innen und Reisekorrespondent:innen): Michael Rauchenstein
- PP Ausland 3 (Auslandredaktor:innen): Karina Rierola
- FV Bundeshaus: Urs Leuthard
- PP Bundeshaus: Andy Müller
- FV Wirtschaft: Matthias Pfander
- PP Wirtschaft: Andi Lüscher
Dazu kommen die Leitungen der Regionalredaktionen:
- Basel: Patrick Künzle
- Zentralschweiz: Karin Portmann und Christian Oechslin
- Ostschweiz: Marc Melcher
- Aargau Solothurn: Marco Jaggi
- Bern Freiburg Wallis: Christian Liechti
- Zürich Schaffhausen: Katrin Hug
News
- FV Video News: Regula Messerli
- PP Video News: Beat Giger
- FV Audio News: Sandra Witmer
- PP Audio News: Christina Scheidegger
- FV Digital News: Marielle Gygax
- PP Digital News 1: Benedikt Widmer
- PP Digital News 2: Susanne Stöckl
- FV Social News: Ramona Kobe
- PP Social News: David Ziegler
- Leitung Meteo: Gaudenz Flury
- Leitung Nachrichten: Karin Britsch
Hintergrund und Debatte
- FV Konsum: Flurin Maissen
- FV Politik Hintergrund: Franziska Ramser
- FV Storytellingdesk: Roland Specker
- FV Ausland Hintergrund: Raphaël Günther
- FV Digitales Audio Hintergrund: Céline Raval
- FV Digitales Video Hintergrund: Dennis Winter und Lena Oppong
- FV Recherche Hintergrund: Nina Blaser
- PP Hintergrund 1: Maj-Britt Horlacher
- PP Hintergrund 2: Sarah Weber
- PP Hintergrund 3: Christian Dütschler
- Leitung Talk: Franziska Egli
- Leitung Impact: Lena Oppong (bis Ende 2026) und Olivia Gähwiler
Auch diese Ebene ist Teil der laufenden Reorganisation im Rahmen von «Enavant SRG SSR», in deren Zuge die SRG bis 2029 rund 270 Millionen Franken respektive 900 Vollzeitstellen abbauen muss.
Informationsveranstaltungen ab Montag
Wie es konkret weitergeht, erfahren die Mitarbeitenden in den nächsten Tagen. Vom 14. bis 17. September finden in allen vier Sprachregionen Personalveranstaltungen statt, wie aus einer internen Einladung hervorgeht, die persoenlich.com vorliegt. Mitglieder der SRG-Geschäftsleitung und der regionalen Leitungsteams informieren dort über die anstehenden Spar- und Transformationsmassnahmen in den Regionaleinheiten sowie in den Bereichen Angebot und Operationen. Die Veranstaltungen können vor Ort oder per Livestream verfolgt werden.
Den Auftakt macht die Deutschschweiz am Montag im Sportstudio in Zürich – mit SRF-Direktor Roger Elsener, dem Direktor Operationen, Moritz Stadler, dem Direktor Angebot, Nicolas Pernet, sowie HR-Leiterin Severine Schori-Vogt. Es folgen die Westschweiz am Dienstag, das Tessin am Mittwoch und die rätoromanische Schweiz am Donnerstag.
Im Juni hatte die Geschäftsleitung über den Stand des Transformationsprozesses orientiert. Seither seien die Massnahmen in den Regionen und Bereichen konkretisiert und zur Umsetzung vorbereitet worden, heisst es in der Einladung. (cbe/nil)