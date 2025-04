Swiss Press Award: Diese Personen sind nominiert

Publiziert am 11.04.2025

Die Fondation Reinhardt von Graffenried hat die vollständige Liste der Nominierten für den Swiss Press Award 2025 veröffentlicht. Medienschaffende und Teams aus allen Sprachregionen der Schweiz wurden in den fünf Hauptkategorien sowie für den Swiss Press Photo Award ausgewählt.

Die Swiss-Press-Photo-Gewinner stehen bereits fest: Rahel Zuber (Kategorie Schweizer Geschichten), Joseph Khakshouri (Sport), Kostas Maros (Porträt), Anne Morgenstern (Aktualität), Dominic Nahr (Ausland) und Sébastien Anex (Alltag) wurden mit dem 1. Preis in ihren jeweiligen Kategorien ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Die Preisverleihung findet am 25. April in der Universität Bern statt. In den Kategorien Text, Online, Audio, Video und Local erhalten die Gewinner des ersten Preises jeweils 15'000 Franken, während der zweite Preis mit 3000 Franken und der dritte Preis mit 1000.- dotiert sind. Zusätzlich werden der «Swiss Press Journalist of the Year» und der «Swiss Press Photographer of the Year» gekürt, die jeweils mit einem Preisgeld von 25'000 Franken ausgezeichnet werden.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und wird live auf swisspressaward.ch übertragen. Höhepunkte werden die Ansprache von Medienminister Albert Rösti sowie die Uraufführung des Swiss Press Songs 2025 «In är Ziitig gsi» von Sina sein. (pd/cbe)

Hier finden Sie Videoporträts aller Nominierten.