In den vergangenen Wochen hat Tamedia ihr Digitalabo-Portfolio kontinuierlich um neue Angebote für spezifische Kundengruppen erweitert (persoenlich.com berichtete). Als letztes in dieser Reihe präsentiert das Medienhaus das Small-Business-Abo, welches sich an kleine Unternehmen oder Organisationen richtet und zehn eigene Accounts umfasst. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Im Preis von monatlich 109 Franken enthalten sei der unlimitierte Zugriff auf alle Web- und App-Inhalte einer gewählten Tamedia-Zeitung: namentlich Basler Zeitung, BZ Berner Zeitung und ihre Regionalausgaben, Der Bund, Tages-Anzeiger, Zürcher Regionalzeitungen sowie die Tageszeitungen 24 heures und Tribune de Genève in der Westschweiz. Jeder der zehn Accounts könne von den Nutzerinnen und Nutzern persönlich eingerichtet werden – etwa mit Lesezeichen, Push-Nachrichten oder redaktionellen Newslettern.

«Mit unserem bestehenden Business-Abonnement haben wir bis anhin vorwiegend die Bedürfnisse von mittelgrossen sowie grösseren Firmen und Organisationen abgedeckt», wird Marc Isler, Chief Revenue Officer von Tamedia, in der Mitteilung zitiert: «Mit dem Small-Business-Abo bieten wir nun eine attraktive Lösung für kleine Betriebe bis zu zehn Mitarbeitenden – oder etwa auch Vereine – und antworten damit auf eine steigende Nachfrage. Selbstverständlich kann das Small-Business-Abo beispielsweise auch von Grossfamilien oder Gruppen von Freunden gebucht werden.» (pd/tim)