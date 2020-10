Die in Innsbruck beheimatete Speed U Up GmbH fokussiert sich unter dem Motto «Digital Pioneering» auf Zukunftstechnologien, Social Media und Kampagnen und treibt damit seit mehr als vier Jahren die Digitalisierung im Alpentourismus voran. Mit rund 20 Mitarbeitenden und über 60 Kunden in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz ist Speed U Up die am stärksten wachsende Digitalagentur im Segment des Alpentourimus, wie es in einer Mitteilung von Somedia vom Montag heisst.

Parallel zum Einstieg von Somedia bei Speed U Up gründen die beiden Unternehmen mit der Speed U Up Suisse AG ein Joint-Venture mit Sitz in Chur. Damit setze Somedia einen weiteren Baustein im Rahmen der im Jahr 2019 festgelegten Wachstumsstrategie um. Gleichzeitig verschaffe sich das führende Medienhaus im Schweizer Alpenraum weitreichende Kompetenzen insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz, Spracherkennung, Augmented Reality, Social Media und Kampagnen.

Zusammen mit der Erfahrung und der Technologie-Kompetenz der Speed U Up Innsbruck sollen damit in kurzer Zeit grössere Strukturen in Chur aufgebaut werden, die es Schweizer Bergbahnen, Tourismusdestinationen und Hotels erlaubt, zusammen mit einem einheimischen Partner relevante Quellmärkte in und ausserhalb der Schweiz professionell zu adressieren. (pd/lol)