Publiziert am 10.05.2025

Die Freiburger Nachrichten AG verzeichnete 2024 einen Jahresgewinn von 130'000 Franken – ein Plus von 21'000 Franken im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings sei «das gute Börsenjahr ein entscheidender Faktor» für das positive Ergebnis gewesen, wie Jan Neuhaus, Teamleiter Finanzen und Personal, an der Generalversammlung am Freitag erklärte. Die Werbeeinnahmen sanken um 5,4 Prozent auf 4,9 Millionen Franken, heisst es in der Samstagausgabe der Freiburger Nachrichten.

Angesichts dieser Entwicklung setzt das Unternehmen auf die Online-Plattform «wir Freiburg.», ein Gemeinschaftsprodukt der Freiburger Nachrichten mit Radio Freiburg und der Mediaparc AG. «Mit dieser Plattform haben wir eine stabile Basis, um den Anteil der digitalen Einnahmen massiv zu erhöhen», so Neuhaus.

Eine weitere Herausforderung: Ab 2027 werden die Freiburger Nachrichten bereits um 19.20 Uhr gedruckt – vier Stunden früher als bisher. Auch der Murtenbieter muss seine Ausgaben künftig früher fertigstellen. Grund dafür ist die Schliessung zweier Druckzentren durch Tamedia, was zu einer «Verknappung der Produktionskapazitäten» führt. (cbe)