Publiziert am 09.02.2026

Die Veranstalter des Berner Medientags stellen in der Einladung die Frage, wie Medien ihre Rolle als Kontrollinstanz in der Demokratie wahrnehmen können. Dokumentation und Berichterstattung seien Teil des kollektiven Gedächtnisses, heisst es in der Ankündigung. Ohne funktionierende Medien gingen Entwicklungen und Zusammenhänge verloren.

Als Referenten treten Martin Stoll, Geschäftsführer des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch, Bernard Maissen, Direktor des Bundesamts für Kommunikation, Franziska Keller, Professorin an der Universität Bern sowie die Politphilosophin Regula Stämpfli auf.

In ihrer Ankündigung beziehen sich die Organisatoren auf Bundesrat Martin Pfister, der an der Dreikönigstagung des Verlegerverbands Schweizer Medien Anfang Januar die Medien als «Sicherheitsarchitektur» des Landes bezeichnet hatte. Sie kritisieren jedoch, dass von politischen Bekenntnissen hauptsächlich grosse Medienhäuser profitierten. Themen wie Presseförderung, Digitalisierung und Chancengleichheit für kleinere Verlage blieben Nebenschauplätze. Von 300 bis 400 Medienprodukten in der Schweiz seien die meisten unterfinanziert.

Das Ereignis in Crans-Montana habe einen Missstand offengelegt, der bei einer funktionierenden Medienlandschaft womöglich vermeidbar gewesen wäre, schreiben die Veranstalter. Sie werfen die Frage auf, ob die Brandsicherheit im Vorfeld thematisiert worden wäre, wenn ein finanzierter Journalismus seine Aufgabe hätte erfüllen können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf staatlicher Transparenz. Die Veranstalter werfen Behörden vor, Dokumente zurückzuhalten. Transparenz müsse oft erkämpft werden, Medien müssten Informationen auf dem Rechtsweg einholen. «Ist das also auch Teil jener ‹Sicherheitsarchitektur›, die Bundesrat Martin Pfister stolz in seiner Rede erwähnte?», fragen die Veranstalter rhetorisch.

Der seit 1991 durchgeführte Medientag wird von Impressum, Syndicom, dem Schweizer Syndikat Medienschaffender und der SRG Bern Freiburg Wallis getragen. Organisiert wird der Anlass von Lukas Vogelsang, Herausgeber des Kulturmagazins Ensuite und Präsident der Syndicom Sektion Bern Medien. (pd/nil)