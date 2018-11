Journalismustag.18: Doris Leuthard tritt in Winterthur auf

Am 22. November findet der vom Verein Qualität im Journalismus organisierte Journalismustag 2018 in Winterthur statt. In Referaten, Podien und Workshops diskutieren über 30 Fachleute, was die Medienszene aktuell bewegt; unter anderen zu diesen Themen und mit folgenden Gästen:

Matthias Spielkamp (Gründer von AlgorithmWatch) mit dem Referat «Von Watergate bis Dieselgate – wie Journalistinnen und Journalisten auf neue Herausforderungen reagieren können»

ORF-Aushängeschild Armin Wolf gibt im Werkstattgespräch über sein publizistisches Selbstverständnis Auskunft. Wie arbeitet er in einer Demokratie, in der die Pressefreiheit immer mehr unter Druck gerät? Moderation: Barbara B. Peter (SRF)

Vinzenz Wyss (Professor der ZHAW) diskutiert mit Michael Haller (Journalismusforscher der Universität Leipzig) über die Frage, warum Leser dem Storytelling misstrauen.

Barbara B. Peter (SRF) diskutiert danach mit Cheyenne Mackay (SonOhr), Susanne Witzig (SRF) und Matthias Daum («Die Zeit») das Thema Podcasts, respektive über «Journalismus, der Gehör und Gehirn kitzelt»

Urs Bühler (NZZ) diskutiert mit Barbara Villiger Heilig (Republik), Guido Kalberer (Tamedia), Sandra Leis (SRF 2 Kultur) und René Munz (Theater Winterthur) über Kulturjournalismus. Titel der Diskussion: «Das Feuilleton zwischen Rezension und gesellschaftlicher Debatte»

Judith Wittwer (Tamedia) diskutiert mit Dennis Bühler (Republik), Viktoria Weber (Watson) und Norman Bandi (NZZ) über «Native Advertising: Rettung aus der Not oder Prostitution?»

Edith Hollenstein (Redaktionsleiterin persoenlich.com) diskutiert mit neuen Chefinnen und Chefs in der Branche: Regula Messerli (SRF-Tagesschau), Beat Glogger (Higgs), Bernhard Brechbühl (Izzy) und Pascal Hollenstein (CH Media).

Zum Schluss und als Höhepunkt der Tagung, interviewt Franz Fischlin (SRF) Medienmisterin Doris Leuthard. Davor findet eine «Q-Club»-Diskussion statt zur Frage: «Was läuft aus und was läuft an?». Es geht darum, zu erfahren, was Influencer oder Blogger den Journalistinnen entgegenzusetzen haben. Wenn das Publikum den Qualitätsunterschied nicht sieht: Wie regieren Verlage und Medienschaffende? Zu diesem Podium werden Oliver Schröm (Correctiv), Jacqueline Badran (Politikerin), Sara Maria Manzo (SRF) und Patrik Müller (CH Media) erwartet.



Anmelden kann man sich auf der Website des Journalismustags. Hier ist auch das Programm einzusehen. (pd/eh)