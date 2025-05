Investigativ.ch: Drei neue Köpfe im Vorstand

Publiziert am 16.05.2025

Das Schweizer Recherche-Netzwerk Investigativ.ch hat an seiner Mitgliederversammlung drei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Doris Kleck (CH Media), Pasquale Ferrara (K-Tipp/Saldo) und Dominique Botti (24 Heures) wurden einstimmig in den Vorstand berufen. Gleichzeitig wurde das Pensum der Geschäftsstelle von 20 auf 30 Prozent erhöht, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns, dass mit Doris, Pasquale und Dominique drei erfahrene und topmotivierte Medienschaffende aus unterschiedlichen Verlagen den Vorstand verstärken», wird Geschäftsführerin Eva Hirschi zitiert. Die Vorstandsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich für das Netzwerk.

Doris Kleck ist Co-Leiterin der Bundeshausredaktion und stellvertretende Chefredaktorin der Zentralredaktion von CH Media. Pasquale Ferrara leitet das Rechercheteam bei K-Tipp/Saldo, nachdem er fast 25 Jahre für SRF tätig war. Dominique Botti arbeitet als Journalist für den Waadtländer Teil von 24 Heures und ist auf Gerichtsberichterstattung spezialisiert.

Im Vorstand verbleiben Martin Stoll, Fiona Endres, Sven Altermatt, Anielle Peterhans und Laura Drompt. Cathrin Caprez ist aus familiären Gründen zurückgetreten.

Die Aufstockung der Geschäftsstelle, die von der freien Journalistin Eva Hirschi geleitet wird, steht im Zusammenhang mit einem neuen Projekt zur Förderung der Investigativrecherche im Lokaljournalismus. Finanziert wird das Vorhaben durch die Elkman-Stiftung sowie die Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung. Der Projektstart ist für Herbst 2025 vorgesehen. (pd/cbe)