Fairmedia: Drei neue Köpfe im Vorstand

Publiziert am 13.05.2026

Der Verein Fairmedia hat an seiner Mitgliederversammlung drei neue Vorstandsmitglieder gewählt: die Berner Grünen-Nationalrätin Christine Badertscher, der Fundraising-Experte Jan Schudel und die Journalistin Mirjam Weidmann. Gleichzeitig treten Guy Krneta und Susanne Sugimoto aus dem Gremium zurück, teilt Fairmedia am Mittwoch mit.

Christine Badertscher engagiert sich politisch schwerpunktmässig in den Bereichen internationale Zusammenarbeit, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit. Jan Schudel ist Gründungsmitglied von Fairmedia und arbeitete über 14 Jahre für die Sophie und Karl Binding Stiftung, bevor er als Fundraising-Experte in den Nonprofit-Bereich wechselte. Mirjam Weidmann ist als Producerin beim ARD-Studio in Genf tätig und arbeitete zuvor fünf Jahre beim SRF.

Fairmedia berät und unterstützt seit zehn Jahren Einzelpersonen und Organisationen, die von unfairer Medienberichterstattung betroffen sind. Derzeit baut der gemeinnützige Verein ein Beratungsangebot für Betroffene digitaler Gewalt auf, das ab Herbst in Betrieb gehen soll. (pd/spo)