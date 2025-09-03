BaselMedia: Drei neue Mitglieder in der Geschäftsleitung

Publiziert am 03.09.2025

Die Erweiterung umfasst die Bereiche Vertrieb, Operations und Digitalisierung. Als neuer Leiter Sales stösst Marco Dietz zu BaselMedia. Der erfahrene Medienprofi wechselt von CH Media und bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung sowie ein breites Netzwerk im Medienvertrieb mit, teilt BaselMedia mit. Dietz verfügt über eine Ausbildung als diplomierter Marketingfachmann.

Corinne Vögtli übernimmt die Funktion als Leiterin Operations und wird die operative Steuerung des Unternehmens verantworten. Sie bringt langjährige Erfahrung in Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung mit. Stefan Huber-Jeker wird zum neuen Leiter Digital ernannt und ist bereits seit mehreren Jahren bei BaselMedia tätig, zuletzt als Fachleitung IT und stellvertretender technischer Leiter.

CEO Sandra Ziegler sieht in den drei Neuberufungen eine optimale Unterstützung für die strategischen Ziele des Unternehmens, heisst es weiter. Deren Expertise in Sales, Operations und IT solle wesentlich zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung von BaselMedia beitragen und die Position im Schweizer Medienmarkt stärken. BaselMedia vereint die Marken Telebasel, Baseljetzt und Bildwerk Basel unter einem Dach. (pd/spo)