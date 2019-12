Die Redaktion Tamedia Deutschschweiz konnte ihre Wirtschaftsredaktion mit drei neuen Mitarbeiterinnen stärken, heisst es in einer Mitteilung von Tamedia.

Seit 1. November arbeitet Isabel Strassheim als regionale Wirtschaftsredaktorin in Basel. Sie sei bei der Basler Zeitung angestellt, ihre Artikel werden jedoch regelmässig auch in den anderen Tamedia-Titeln erscheinen, schreibt Tamedia. Strassheim wird vorwiegend die Themen Pharma, Chemie, Medizinaltechnik und Logistik betreuen. Sie wechselte von 20 Minuten, wo sie seit 2014 Wirtschaftsredaktorin war, zur Redaktion Tamedia Deutschschweiz. Zuvor war sie Wirtschaftsredaktorin bei der Aargauer Zeitung und der Basler Zeitung sowie Korrespondentin der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin und Zürich.

Bereits seit 1. August arbeitet Maren Meyer als Wirtschaftsredaktorin. Sie betreut die Dossiers Detailhandel, Immobilien und Arbeitswelt. Ausserdem wirkt sie als Bundmacherin Wirtschaft. Bevor sie zu Tamedia stiess, arbeitete Meyer als Wirtschaftsredaktorin beim Blick und als freie Journalistin unter anderem für Bilanz, Handelszeitung und Migros-Magazin. Zuvor war sie Wirtschaftsredaktorin für die Schweizer Illustrierte und die Bilanz sowie freie Journalistin für den Stern und die Aargauer Zeitung.





Am 1. Januar 2020 stösst Angelika Gruber als Wirtschaftsredaktorin zur Redaktion Tamedia Deutschschweiz. Sie wird die Dossiers Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, Baustoffindustrie und Startups/Innovation betreuen. Gruber ist seit vier Jahren Senior Correspondent bei Reuters in Zürich, mit den Schwerpunkten Nationalbank, Banken und Nahrungsmittelindustrie. Zuvor war sie während vier Jahren Korrespondentin bei Reuters in Wien, davor während vier Jahren Korrespondentin für Reuters in Frankfurt und München, mit den Schwerpunkten Banken, Luftfahrt- und Automobilbranche. Insgesamt arbeitete sie seit 2003 in verschiedenen Positionen bei Reuters.

«Nach den verschiedenen Abgängen vom vergangenen Herbst und Winter konnten wir alle offenen Stellen mit sehr erfahrenen und recherchestarken Journalistinnen besetzen», lässt sich Peter Burkhardt, Ressortleiter Wirtschaft von Tamedia Deutschschweiz, zitieren. (pd)