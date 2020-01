Schweizer Illustrierte: Dschungelcamp 2020 wird ignoriert

Am Freitagabend startet auf RTL die neue Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus». «Wir haben uns dieses Jahr entschieden, keinen Buchstaben mehr als nötig über die Sendung zu schreiben», so Berit-Silja Gründlers, Online-Redaktorin der «Schweizer Illustrierten», in einem Beitrag. Dies könne man «natürlich in Kreisen des Unterhaltungsjournalismus' durchaus als Klick-Selbstmord bezeichnen. Denn: Die Show, in der vergessen geratene Promis ihr Ego präsentieren und allerlei Mutproben über sich ergehen lassen müssen, interessiert die Leserschaft erfahrungsgemäss sehr. Uns egal!»

Die SI-Redaktion erachte es aber als Pflicht, das Dschungelcamp nicht zu beachten. Als einer der Gründe werden die Brände in Australien aufgeführt. «Nicht einmal, wenn RTL die gesamten Einnahmen und die Camper all ihre Gagen spenden würden, nicht einmal dann wäre es okay, dass das Dschungelcamp dieses Jahr stattfindet», schreibt Gründlers weiter. Sie sei persönlich richtig stolz auf die diesjährige Entscheidung, das Dschungelcamp Dschungelcamp sein zu lassen.

RTL verlautete vor einigen Tagen, dass verschärfte Sicherheitsvorkehrungen den verantwortungsvollen Umgang mit Feuer im Dschungelcamp garantieren würden. Auch wenn die Produktion von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» von den Bränden weit entfernt und damit nicht gefährdet sei, würden die Ereignisse von den Mitarbeitern vor Ort genau beobachtet. (cbe)