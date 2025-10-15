Publiziert am 15.10.2025

Parasitäre Portale, die mithilfe von KI urheberrechtlich geschützte Medieninhalte automatisiert übernehmen, gibt es immer mehr. Erst kürzlich prangerte eine Recherche von 20 Minuten eine Webseite an, die sich an seinen Artikeln bediente (persoenlich.com berichtete).

Am Mittwoch berichtete Prime News über einen ähnlichen Fall. Eine dubiose Plattform namens «Basel Heute» unter der Adresse basel-zeitung.com übernehme Inhalte des regionalen Onlinemediums. «Basel Heute» präsentiere sich auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Newsseite. Nur ist alles darauf künstlich und erfunden: die Namen der Journalisten, ihre Autorenporträts, die Bilder. Schlimmer noch: die KI würde beim Inhaltsklau Zitate erfinden, schreibt Prime News.

Ironischer Twist: Kurz nach Publikation des Prime-News-Artikels über die falsche «Basel Zeitung» hat sie auch diesen Text übernommen. Als Autor wird ein «Julian Weber» angegeben. Die echte Autorin Lea Meister kommentiert gegenüber persoenlich.com: «Das Portal hat den Beweis für die Automatisierung der Inhalte direkt selbst geliefert». (spo)