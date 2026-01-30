Publiziert am 30.01.2026

Die NZZ am Sonntag steht Abonnentinnen und Abonnenten ab sofort bereits um 22.30 Uhr zur Verfügung. Bisher erschien die digitale Ausgabe um 1.30 Uhr in der Nacht.

«Mit den Vorabend-Ausgaben erweitern wir unser bestehendes E-Paper-Angebot», so NZZ-Sprecher Marco Nart auf Anfrage. Auch die Neue Zürcher Zeitung ist seit Monatsbeginn früher verfügbar – sie steht jeweils ab 21.30 Uhr bereit, statt wie zuvor um 1 Uhr.

«Damit schaffen wir einen Mehrwert für Abonnentinnen und Abonnenten, die sich bereits am Vorabend über die relevanten Themen des nächsten Tages informieren möchten», so Nart. Insbesondere für Entscheiderinnen und Entscheider sowie Meinungsführerinnen und Meinungsführer sei dies von zusätzlichem Nutzen.

Möglich wurde die frühere Bereitstellung durch Anpassungen im Produktionsprozess. (cbe)