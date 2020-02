Crypto-Leaks: Economiesuisse will nicht dramatisieren

Deal mit der Mobiliar

Ringier ärgert sich über Tamedia-Artikel

70 Prozent der Kaufsumme fliesse in die Firma, so eine interne Notiz. Tamedia hält an ihrer Darstellung fest.

Die Sonntagszeitung habe «wider besseren Wissens» falsche Informationen publiziert. 70 Prozent der Kaufsumme fliesse ins Unternehmen, schreibt Ringier in einer internen Notiz. Tamedia hält an ihrer Darstellung fest.

von Edith Hollenstein