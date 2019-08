SRF: Eidgenössisches erreicht 80,3 Prozent Marktanteil

Bis zu 850'000 Zuschauende aus der Deutschschweiz waren auf SRF zwei zugeschaltet, als sich der 34-jährige Berner nach seinem Sieg gegen Joel Wicki feiern liess. Den Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2019 in Zug (ESAF) verfolgten durchschnittlich 836'000 Personen vor den Bildschirmen. Dieser Durchschnittswert entspreche einem Marktanteil von 80,3 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight), wie SRF am Montag in einer Mitteilung schreibt

Auf den SRF-Onlineplattformen erreichten die Sportberichte vom ESAF vom Wochenende total 2'193’000 Visits. Im Fernsehen waren am 24. und 25. August rund 18 Stunden Schwingen live im Programm. Insgesamt habe die zweitägige Liveübertragung auf SRF zwei einen Durchschnitt von 339’000 Personen aus der Deutschschweiz erreicht, was einem Marktanteil von 72,7 Prozent entspriche (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Die zweitägige Liveübertragung des ESAF ist seit der Austragung 2004 in Luzern ein fester Bestandteil im SRF-Sportprogramm.

SRF war in Zug mit 40 Leuten vor Ort, wie der «Sonntagsblick» berichtete. SRF-Chefin Nathalie Wappler sagte im SoBli-Interview: «Das ESAF ist längst nicht mehr nur ein sportliches Grossereignis, sondern auch ein gesellschaftliches. Umfangreich davon zu berichten, gehört zu unserem Service-public-Auftrag.» Die SRF-Strategie beinhalte, den Schweizer Sport wie auch die Schweizer Kultur so breit wie möglich abzubilden. (eh)