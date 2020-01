Schaffhauser Nachrichten: Ein Bleiherz für die Bundesrätin

Der Neujahrsapero der Schaffhauser Nachrichten steht traditionell im Zeichen des Bleigiessens. 380 Gäste fanden den Weg ins Schaffhauser Stadttheater. Ehrengast war dieses Jahr Karin Keller-Sutter. Die Bundesrätin griff zur Kelle und goss eine Herzform, wie es in einer Mitteilung von Freitag heisst.







«Beziehungen sind und bleiben das Wichtigste», kommentierte Keller-Sutter das Metallgebilde. Im lockeren Gespräch mit Moderator Zeno Geisseler blickte sie auf die 80er Jahre zurück, die sie teilweise in London verbracht hatte: «Ich trug damals Lederjacke, hatte schwarze Fingernägel und Strumpfhosen mit Löchern.» Das neue Jahr hat es für die Bundesrätin in sich: «An jedem nationalen Abstimmungstermin kommt eine Vorlage aus meinem Departement an die Urne.»







Nebst dem humorvollen Orakeln, was das neue Jahr für die Gäste bereithalten könnte, stellte Chefredaktor Robin Blanck am Neujahrsanlass auch das neue Konzept für die überregionale Berichterstattung vor. Am heutigen Freitag erschien die erste Ausgabe unter neuem Regime. Neu gibt es einen täglichen Nachrichtenüberblick auf einer Doppelseite, die Ressortunterscheidung «Inland» und «Ausland» fällt zugunsten von «Politik». Zudem gibt es fix ein bis zwei Seiten «Leben & Gesellschaft», was auch die Kultur umfasst. Den Abschluss des ersten Bundes macht mit der «Tribüne» eine Unterhaltungsseite. (pd/lol)