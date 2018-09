Hochparterre: Ein Hoch auf die letzten 30 Jahre

«Hochparterre lebt, weil die Sonne warm über ihm scheint und es gut mit ihm meint. Hochparterre lebt, weil die 23 Hochparterris in Freude mit dem Projekt sind und égalité, liberté et solidarité leben. Und Hochparterre lebt, weil 99’500 Leserinnen und Leser es brauchen im Heft, in www.hochparterre.ch, in der Zeitschrift hochparterre.wettbewerbe und in Büchern. Und weil die Inserenten treu zu Hochparterre sind», so Chefredaktor Köbi Gantenbein in seiner dreiminütigen Fest- und Geburtstagsrede zu seinen Gästen. Seine Rede schloss er mit dem Hochparterrelied ab, das er im Solotenor anstimmte.

Gantenbein sprach unlängst im Persönlich-Interview über flache Hierarchien bei «Hochparterre», Tränen der Architektur und seine persönlichen Zukunftspläne.

Nebst einem kurzen Auftritt der Slam Poetin Patti Basler gab es keine Attraktionen – die 300 Gäste sollten weder von Musik noch von Reden im Zusammensitzen, Essen und Trinken gestört werden, schreibt Hochparterre in einer Mitteilung. Viele Prominente aus Architektur, Planung und Design seien der Einladung gefolgt. Hochparterre habe Geschenke sowie Gratulationen für die rundum erneuerte Website entgegengenommen. (pd/as)