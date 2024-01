Sparmassnahmen / SRG-Nachfolge: «Ein Stellenabbau ist immer etwas Brutales»

Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich, und Michèle Widmer, Redaktionsleiterin von persoenlich.com, haben am Dienstagvormittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon die neueste Folge vom persoenlich.com Podcast aufgezeichnet. Das Audioprodukt wurde im Frühjahr 2020 am Anfang der Coronapandemie lanciert und musste dann pausiert werden.

In der ersten Folge der Neuauflage diskutieren Ackeret und Widmer über den Stellenabbau in der Medienbranche. Rund 300 Stellen sind kumuliert in den letzten Monaten bei den grossen Verlagshäusern weggefallen. Was bedeutet das für die einzelnen Journalistinnen und Journalisten? Und welche Themen beschäftigen in den Chefetagen? Zudem Thema: Der frühzeitige Rücktritt von SRG-Generaldirektor Gilles Marchand und die Frage: Wer wird seine Nachfolgerin oder ein Nachfolger?

Der persoenlich.com Podcast erscheint ab sofort wöchentlich immer am Dienstag und ist vorerst auf unserer Website sowie auf der Plattform Spotify verfügbar. Nebst Matthias Ackeret und Michèle Widmer werden hier künftig auch die Redaktoren Christian Beck und Nick Lüthi sowie die Redaktorin Sandra Porchet zu hören sein. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Die nächste Folge des persoenlich.com Podcasts ist für den Dienstag, 6. Februar 2024, geplant. Sie finden die Folge 2 wiederum in unserem Newsletter und auf Spotify.

Konzept, Aufzeichnung und Schnitt erfolgten intern. Das Visual und der Jingle kommen von GLA United. (red)