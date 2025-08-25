Publiziert am 25.08.2025

Self-Branding, Videoproduktion, Verhandlungskompetenzen oder Ki-Nutzung: am ersten «Skills Day» stehen acht Workshops auf dem Programm. Mit diesem neuen Angebot wollen die Medienfrauen Schweiz «auf den wachsenden Weiterbildungsbedarf in einer sich rasant wandelnden Branche» reagieren, schreiben sie in einer Medienmitteilung.

Die Teilnahme ist für die Mitglieder des Netzwerks kostenlos. Nicht-Mitglieder, deren Arbeitgeber Mitglied des Verlegerverbands VSM ist, zahlen 20 Franken. Für alle anderen kostet die Teilnahme 55 Franken. (pd/spo)