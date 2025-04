SRF: Eine halbe Million sah die «Happy-Day»-Dernière

Publiziert am 07.04.2025

Mit der «Happy Day»-Sendung vom Samstagabend, 5. April 2025, ging die langjährige Karriere von Röbi Koller als Radio- und Fernsehmoderator nach 18 Jahren und 86 Sendungen bei SRF zu Ende. Ein letztes Mal erfüllte der Moderator Herzenswünsche und begrüsste Stargäste wie Pegasus und Zoë Më im Studio, heisst es in einer Meldung von SRF. Zudem erlebte Röbi Koller seinen eigenen «Happy Day».

Röbi Koller zu seiner letzten Sendung: «Für mich war es ein überwältigendes Gefühl, so viel Wertschätzung von Seiten des Publikums zu erfahren. Nicht nur meinen Abschied von ‹Happy Day› zu feiern, sondern mein gesamtes SRF-Leben nochmal Revue passieren zu lassen, hat mir viel bedeutet. Ich danke dem Publikum – und meinem Team, das den Abend mit seinen grossartigen Überraschungen, allen voran Stephan Eichers Auftritt von ‹Don’t think twice, it’s alright›, für mich unvergesslich machte.»

Über eine halbe Million vor den Bildschirmen

Der Publikumszuspruch war gross: Fast jede zweite Person, die am Samstagabend vor dem Fernseher sass, verfolgte die Dernière von Röbi Koller. Der Marktanteil der Sendung betrug 48 Prozent, durchschnittlich schalteten 541'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

«Happy Day» kehrt am 27. September 2025 aus der Sommerpause zurück – mit Gastgeber Nik Hartmann und Co-Moderatorin Kiki Maeder. (pd/awe)