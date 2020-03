Radio 32 wird per 1. April 2020 in die Organisation von CH Media integriert. Vor drei Monaten hat CH Media die Mehrheit an Radio 32 übernommen (persoenlich.com berichtete). Nun wird der Sender in den Bereich Radio unter der Leitung von Florian Wanner, Leiter Radio bei CH Media, integriert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Thomas Denzel, bisheriger Geschäftsführer von Radio 32, übernehme künftig die Funktion als Verkaufsleiter von Radio 32.

Im Rahmen der Integration kommt es zu einer Kündigung. Wie es auf Anfrage heisst, kam es innerhalb der Redaktion zu dieser Kündigung.



Die Abteilungen Marketing und Verkauf von Radio 32 würden in die Organisationsstruktur des Bereichs Entertainment von CH Media integriert. Sie werden durch Denise Hildbrand, Leiterin Marketing, und Hardy Lussi, Leiter Vermarktung, geleitet. Zentrale Funktionsbereiche werden laut Mitteilung in den Bereich Entertainment integriert.

Radio 32 profitiere in der neuen Organisation von CH Media von überregionalen Inhalten aus der zentralen Newsredaktion sowie vom Know-how aus den Bereichen «Musik & Research» und «Programmstrategie & Entwicklung». Ab 1. April werde Manfred Joss Programmleiter von Radio 32, verantworte damit die Moderation sowie die Lokalredaktion des Senders und berichte künftig an Nicola Bomio, Leiter Programm Radio CH Media. Joss ist laut Mitteilung seit neun Jahren für Radio 32 tätig, zuletzt als Redaktionsleiter. Das Radio-32-Programmteam wird sich künftig laut Mitteilung noch stärker auf regionale Themen konzentrieren und die Hörerinnen und Hörer von Bern über Solothurn bis Aarau täglich mit News und Unterhaltung begleiten. (pd/cbe)