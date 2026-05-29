SRF: Eine Million Eishockey-Fans sehen Viertelfinal

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Eine Million Eishockey-Fans sehen Viertelfinal

Der Sieg der Schweizer Nationalmannschaft gegen Schweden an der Heim-WM hat ein Millionenpublikum im TV und online mobilisiert.

Fast 80 Prozent der TV-Zuschauenden haben am Donnerstagabend das WM-Viertelfinal angeschaut. (Bild: zVg)