29.05.2026

SRF

Eine Million Eishockey-Fans sehen Viertelfinal

Der Sieg der Schweizer Nationalmannschaft gegen Schweden an der Heim-WM hat ein Millionenpublikum im TV und online mobilisiert.
SRF: Eine Million Eishockey-Fans sehen Viertelfinal
Fast 80 Prozent der TV-Zuschauenden haben am Donnerstagabend das WM-Viertelfinal angeschaut. (Bild: zVg)
Publiziert am 29.05.2026

Bis zu 960'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Viertelfinalspiel der Heim-WM von Donnerstagabend auf SRF zwei, teilt das Schweizer Fernsehen mit. Das ist ein Marktanteil von 79,8 Prozent. Auf den SRF-Onlineplattformen zählte die Partie rund 500'000 Livestream-Starts.

Die Schweiz gewann die Partie gegen Schweden mit 3:1 und steht damit im Halbfinal. Dieser findet am Samstag gegen Norwegen statt. Auch dieser Match kann auf SRF 2 und im Livestream verfolgt werden. (pd/spo)


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