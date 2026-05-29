SRF: Eine Million Eishockey-Fans sehen Viertelfinal

Bis zu 960'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Viertelfinalspiel der Heim-WM von Donnerstagabend auf SRF zwei, teilt das Schweizer Fernsehen mit. Das ist ein Marktanteil von 79,8 Prozent. Auf den SRF-Onlineplattformen zählte die Partie rund 500'000 Livestream-Starts.
Die Schweiz gewann die Partie gegen Schweden mit 3:1 und steht damit im Halbfinal. Dieser findet am Samstag gegen Norwegen statt. Auch dieser Match kann auf SRF 2 und im Livestream verfolgt werden. (pd/spo)
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