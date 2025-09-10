Publiziert am 10.09.2025

Die Jurys von JournaFonds haben im August elf Recherche- und Reportageprojekte mit insgesamt über 40'000 Franken gefördert. Die einzelnen Projekte erhielten zwischen 2600 und 6000 Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die unterstützten Projekte behandeln Themen wie Plagiate, Lieferketten, CO2-Abgaben und feindliche Architektur. Auch eine Visual Investigation gehört zu den geförderten Arbeiten. Die Publikationen sind für verschiedene Medien aus der ganzen Schweiz geplant, darunter Beobachter, Republik, Hauptstadt.be, Journal B, Radio RaBe, das Lamm, Ticino7 und Heidi.news.

Fünf Projekte wurden im Rahmen der Sonderausschreibung «Bern» gefördert, die vom Kanton Bern und der Burgergemeinde Bern unterstützt wird. Ein weiteres Projekt erhielt Förderung durch die Sonderausschreibung «Zentralschweiz/Zug», finanziert von Daniel Brunner, dem früheren Verleger und Politiker aus Zug sowie Gründer des Dokumentationszentrums Doku-Zug.

Die deutschsprachige Jury bestand aus Giulia Meier als Vertreterin der Zivilgesellschaft sowie den Medienschaffenden David Sieber und Serena Tinari. Für die Romandie und die italienischsprachige Schweiz wirkten Didier Berberat als Vertreter der Zivilgesellschaft sowie die Journalistinnen Laura Drompt und Marie Maurisse mit.

Erstmalige Zusatzausschreibung für Nachwuchs

Für die dritte Förderrunde 2025 führt JournaFonds eine neue Zusatzausschreibung für Medienschaffende unter 30 Jahren durch. Diese soll jungen Berufsleuten die Möglichkeit geben, länger an Recherchen oder Reportagen zu arbeiten, als im normalen Berufsalltag üblich. Die getrennte Ausschreibung verhindert, dass sich Nachwuchsjournalisten im direkten Wettbewerb mit erfahrenen Medienschaffenden bewerben müssen. Die Gottlieb und Hans Vogt Stiftung aus Solothurn unterstützt diese Zusatzausschreibung finanziell.

Der Eingabeschluss für die nächste Förderrunde ist der 1. November 2025. Dies gilt sowohl für die allgemeine Ausschreibung als auch für die Zusatzausschreibung für junge Medienschaffende.

JournaFonds fördert journalistische Recherchen und Reportagen zu Themen von öffentlichem Interesse für alle Mediengattungen. Die Organisation richtet sich prioritär an freie Journalisten sowie an solche, die für Redaktionen mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Die finanziellen Mittel stammen von Stiftungen, der öffentlichen Hand, Privatpersonen und Unternehmen. (pd/cbe)