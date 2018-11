SRF: Elias Ambühl wird neuer Experte im Ski-Freestyle

Während zehn Saisons hat Elias Ambühl an den wichtigsten Ski-Freestyle-Wettbewerben der Welt teilgenommen. In der Sendung «Sportpanorama» vom Sonntag, 25. November, gab der 26-Jährige seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Künftig engagiert er sich als SRF-Experte in den Ski-Freestyle-Disziplinen Big Air, Slopestyle und Halfpipe, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Ich freue mich darauf, die Freestyle-Wettkämpfe nach meiner Aktivkarriere aus einer neuen Perspektive begleiten zu dürfen», wird Ambühl in der Mitteilung zitiert. Ganz besonders reize ihn dabei, den jungen Sport einem breiten Publikum auf interessante und verständliche Weise näherzubringen.

Erstmals zum Einsatz kommt der Bündner voraussichtlich im Februar 2019 bei den Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften in Park City. Das Schweizer Radio und Fernsehen überträgt alle Entscheidungen der WM live aus den USA.

Nachfolger von Gian Simmen

Zu Ambühls grössten Erfolgen zählen vier Bronzemedaillen im Big Air bei den Winter-X-Games sowie ein Weltcupsieg. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde der Bündner zudem durch seinen Weltrekord im Rückwärtsskifahren. Im Februar 2017 erzielte er mit einer Geschwindigkeit von 131,23 Kilometern pro Stunde einen neuen Spitzenwert.

Beim Schweizer Fernsehen folgt er als Ski-Freestyle-Experte auf Gian Simmen, der weiterhin Teil des SRF-Expertenteams bleibt, sich künftig jedoch auf seine Expertentätigkeit im Snowboard konzentrieren wird. (pd/as)