Publiziert am 19.03.2025

Ellen Ringier ist tot. Die Juristin und Verlegerin starb am Mittwoch im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit. Ringier-CEO Marc Walder würdigt die Verstorbene in einem Nachruf mit den Worten: «Ellen Ringier folgte zeitlebens dem Credo ihres Grossvaters ‹All life is about is to give other people a chance›. Sie machte dies zu ihrer Lebensaufgabe.»

Walder hebt ihr vielfältiges Engagement hervor: Als Gründerin der Stiftung Elternsein und Herausgeberin des Elternmagazins Fritz+Fränzi setzte sie sich für Familien und Bildung ein. Zudem war sie Präsidentin des «Museums für konkrete und konstruktive Kunst» und im Verwaltungsrat des Zürcher Schauspielhauses tätig.

«Sie war eine Frau der leisen Töne, wenn es um Leistung ging. Aber laut und deutlich, wenn es darum ging, für ihre Überzeugungen einzustehen», heisst es im Nachruf.

Mit der Initiative «Rock gegen Hass» kämpfte Ellen Ringier gegen Intoleranz. Ihr Lebensmotto: «Man darf nicht dergleichen tun, man muss ein Gleiches tun.» (pd/cbe)