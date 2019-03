SRF: Engadin Skimarathon erstmals live gestreamt

Der Engadin Skimarathon ist der grösste Langlaufevent der Schweiz. Jährlich messen sich auf der 42 Kilometer langen Loipe durch das Oberengadin rund 14’000 Langlaufbegeisterte aus der Schweiz und der ganzen Welt.

Am Sonntag, 10. März 2019, zeigt SRF den traditionsreichen Volkslauf zum ersten Mal live. Patrick Schmid und SRF-Experte Adriano Iseppi kommentieren den 51. Engadin Skimarathon ab 8.20 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Ergänzung zum Liveangebot auf den SRF-Onlineplattformen berichten Radio SRF 1 und Radio SRF 3 mit Hintergrundgeschichten und Reaktionen zum Rennausgang über den Langlaufevent. Zudem ist das Rennen um 10.30 Uhr – direkt im Anschluss an die Ski-alpin-Übertragung aus Kranjska Gora – als Teilaufzeichnung auf SRF zwei im Programm.

SRG ist Host Broadcaster des Engadin Skimarathon

Grundlage ist eine neue Vereinbarung zwischen der SRG und dem Verein Engadin Skimarathon. Der Vertrag ermöglicht SRF, RTS, RSI und RTR schweizweit exklusiv über den Volkslauf im Oberengadin zu berichten. Neben den Ausstrahlungsrechten (live und Highlights) für TV, Radio und Onlinemedien in der Schweiz regelt die Vereinbarung auch die Produktion des Weltsignals. Als Host Broadcaster produziert die SRG jene Bilder der Winterdestination Engadin, die als Grundlage dienen für die Liveberichterstattung in rund 20 Ländern auf der ganzen Welt. (pd/cbe)