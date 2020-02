Der Schweizer Presserat hat letztes Jahr 83 Entscheide gefällt. Das seinen so viele wie nie zuvor in seiner über vierzigjährigen Geschichte, heisst es in einer Mitteilung. Auch die Zahl der erledigten Beschwerdeverfahren habe mit 125 ein Höchst erreicht. Zum Vergleich: Für das Jahr 2017 verkündete der Presserat insgesamt 53 verabschiedete Stellungnahmen und ein Total von 93 erledigten Verfahren.

Das Bedürfnis des Publikums, sich mit Beschwerden an die medienethische Selbstkontrolle zu wenden, ist nach wie vor gross. 126 Beschwerden wurden 2019 beim Presserat deponiert, vor zwei Jahren waren dies 127. (pd/wid)