Publiziert am 23.09.2025

Wer die Webseite von AktuellJournal besucht, findet da keine Inhalte. Weder unter News, noch unter Schweiz, Sport oder Technologie. Einziger Text ist eine Stellungnahme zum Thema «AktuellJournal / 20 Minuten». Darin wird erklärt, dass im Rahmen eines Pilotprojekts eine «ressourcenschonende» künstliche Intelligenz (KI) entwickelt wurde, «die eigenständig Recherchen betreibt und Artikel veröffentlicht». Später wurde aber klar, dass die KI «Inhalte direkt von einem grossen Medium wie 20 Minuten ausgelesen hat».

Zuvor hatte 20 Minuten den Klau aufgedeckt und Personen hinter der Webseite konfrontiert. Wer der Betreiber der dubiosen Seite ist, bleibt unklar. In der anonymen Stellungnahme entschuldigen sich die Verantwortlichen und erklären, es sei nicht geplant gewesen, mit der Seite schon live zu gehen. Auch persoenlich.com hat auf eine E-Mail keine Antwort erhalten.

Die Webseite ist zwar leergeräumt. Auf LinkedIn sind die Inhalte noch sichtbar. Die letzten Posts datieren von Ende letzter Woche. Dass es sich dabei um unseriöse KI-generierte Contents handelt, fällt rasch auf. Die Bilder strahlen Künstlichkeit und Unglaubwürdigkeit aus, die Beschriftungen enthalten Fehler oder sind gar unlesbar. (spo)