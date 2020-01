20 Minuten: Erfahrene TV-Frauen leiten Video-Newsteam

Die Leitung des neuen Video-Newsteams von 20 Minuten ist mit Silvana Guanziroli und Nicole Ulrich als Stellvertreterin besetzt worden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Silvana Guanziroli hat die Leitung des Teams auf Anfang Januar übernommen. Sie ist seit über 24 Jahren im News-Business tätig. Für diese TV-Stationen stand sie als Videojournalistin und Newsredaktorin im Einsatz: RTL/Pro Sieben Schweiz, Tele 24 und Schweizer Fernsehen. Als Reporterin, Autorin und Stv. Auslandredaktorin schrieb die 43-Jährige für Blick, SonntagsBlick und Basler Zeitung. Als Blattmacherin und Multimediaredaktorin gehörte sie zuletzt zum Kernteam von Bluewin.ch, dem Nachrichtenportal der Swisscom. Daneben gründete sie das Online-Magazin «Crime Schweiz» mit Fokus auf Schweizer Gerichts- und Kriminalfälle.

Die Winterthurerin mit Tessiner Wurzeln hat ihre Funktion bei 20 Minuten bereits Anfang Januar 2020 übernommen. «Diese Aufgabe ist für mich derzeit eine der spannendsten im Schweizer Journalismus. Die Möglichkeit ein komplett neues Team zusammenzustellen und gleichzeitig ein neues Videokonzept umzusetzen, ist eine faszinierende Herausforderung. Ich freue mich sehr, diese Chance anzugehen», wird Guanziroli in der Mitteilung zitiert.

Die gelernte kaufmännische Angestellte studierte an der Fernuniversität in Hagen Kulturwissenschaften, zudem liess sie sich bei der Kantonspolizei Zürich zur Polizistin ausbilden. Zuletzt schloss sie den eidgenössischen Fachausweis in Public Relations ab.

Von Mediafisch zu 20 Minuten

Ihre Stellvertretung übernimmt auf Anfang April Nicole Ulrich. Die 39-jährige Moderatorin und Journalistin arbeitet derzeit für Mediafisch. Dort produziert und realisiert sie im Auftrag des SRF die Samstagabendsendung «Wer wohnt wo?». Nach Abschluss ihrer KV-Lehre fand Ulrich vor rund 20 Jahren durch ein Volontariat bei der Zürichsee-Zeitung den Einstieg in den Journalismus. Spätere Stationen führten sie über die News-Redaktionen von Radio Zürisee, 3+ und TeleZüri zu SRF, wo sie als Moderatorin und Redaktorin des Wissensmagazins «Einstein» (2009 bis 2013) einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Von 2014 bis 2017 war Ulrich im Marketing tätig.

20 Minuten stellt seine Berichterstattung schrittweise auf «Video first» um (persoenlich.com berichtete). Seit Anfang 2020 werden die Videoinhalte durch noch mehr Live-Berichterstattungen zu Breaking-News und besonderen Ereignissen ergänzt, um die Nutzerinnen und Nutzer unmittelbar zu informieren und sie nah am aktuellen Geschehen teilhaben zu lassen, heisst es in der Mitteilung. (pd/cbe)