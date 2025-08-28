Publiziert am 28.08.2025

Das Medienunternehmen NZZ hat im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinn von knapp 6,9 Millionen Franken erzielt, 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei 5 Millionen.

Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 26 Prozent, wie die NZZ am Donnerstag mitteilte. Sie begründet dies durch einen tieferen Umsatz sowie Investitionen in Wachstum und Digitalisierung. Der Umsatz lag bei 117 Millionen Franken, ein Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Ertrag aus dem Werbemarkt steigerte sich dank dem Geschäft in Deutschland und der Übernahme der Digitalagentur Attackera um drei Prozent auf über 47 Millionen Franken. Rückläufig ist aber weiterhin der Werbemarkt im Printgeschäft.

Der Ertrag aus dem Nutzermarkt sank um zwei Prozent auf knapp 57 Millionen Franken – laut Mitteilung wegen rückläufiger Erträge bei der Architektur- und Design-Community DAAily Platforms. Wegen tieferer Leistungsverrechnungen in Zusammenhang mit der IT-Entflechtung mit CH Media sank der übrige Ertrag um elf Prozent, wie es weiter heisst. (sda/cbe)