Publiziert am 26.03.2026

JournaFonds erhält neu Unterstützung von der Ernst Göhner Stiftung. Diese hat für die Jahre 2026 und 2027 je 30'000 Franken gesprochen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ihr Beitrag ermöglicht die Finanzierung von Recherchen und Reportagen professioneller Medienschaffender in allen Themenbereichen.

Gleichzeitig lanciert JournaFonds eine weitere Sonderausschreibung für Recherchen zu Wirtschafts-, Politik- und Gesellschaftsthemen mit Bezug zu Zug und/oder zur Zentralschweiz. Finanziert wird diese zum dritten Mal von Daniel Brunner, ehemaliger Verleger und Politiker aus Zug sowie Gründer des Dokumentationszentrums Doku-Zug, mit 30'000 Franken.

In der ersten Förderrunde 2026 unterstützten die Jurys im Februar sechs Gesuche mit insgesamt rund 30'000 Franken. Die Einzelbeiträge liegen zwischen 3000 und 8200 Franken. Die geförderten Themen reichen von Gesundheit und Trinkwasserverschmutzung über Gewalt gegen Menschen mit Beeinträchtigungen bis hin zu wissenschaftlichen Publikationen und Minenräumung in Kriegsgebieten.

Der nächste Eingabeschluss für Finanzierungsgesuche ist der 31. Mai 2026. (pd/cbe)