Journalistenmord in der Slowakei: Erpressungsversuch vor dem Tod

Verkauf von Endemol Shine

B&B Endemol hofft auf offene Türen

«Die Leute von Banijay haben dieselbe DNA wie wir», sagt Tommy Sturzenegger, Chef von B&B Endemol Shine in Zürich. Er glaubt, dass der grosse Deal in der TV-Produktion die Fernsehlandschaft in der Schweiz beleben wird.

von Edith Hollenstein