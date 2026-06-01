Publiziert am 01.06.2026

Der «Erste-Hilfe-Kurs zur Nachrichtenkompetenz» umfasst zwölf Lektionen in vier Modulen zu den Themen digitale Navigation, Falschinformationen, Schweizer Mediensystem und demokratische Partizipation. Das Angebot richtet sich neben Jugendlichen auch an Lehrpersonen auf Sekundarstufe II, Lehrbetriebe und Einbürgerungskontexte.

Geschäftsführer Markus Spillmann begründet in der Medienmitteilung das Projekt so: «Der Informationsflut ist man als Jungbürger:in zunächst einmal schutzlos ausgeliefert. Daher wollen wir jungen Erwachsenen ein Instrument in die Hand geben, sich mündig im digitalen Raum bewegen zu können.»

Das IAM begleitet das Projekt wissenschaftlich; parallel zum Launch startet eine Evaluationsphase. Die Entwicklung wurde von der Medien- und Unternehmungsförderungsstiftung Fers in Bern mitfinanziert. UseTheNews ist eine Allianz aus Keystone-SDA, SRG und dem Verlegerverband Schweizer Medien VSM. (pd/nil)