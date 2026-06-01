01.06.2026

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«Erste-Hilfe-Kurs» zur Nachrichtenkompetenz

Die Medienbildungsinitiative bietet neu zusammen mit der E-Learning-Plattform Evulpo und dem IAM der ZHAW einen kostenlosen Kurs zur Nachrichtenkompetenz für 16- bis 20-Jährige an.
Publiziert am 01.06.2026

Der «Erste-Hilfe-Kurs zur Nachrichtenkompetenz» umfasst zwölf Lektionen in vier Modulen zu den Themen digitale Navigation, Falschinformationen, Schweizer Mediensystem und demokratische Partizipation. Das Angebot richtet sich neben Jugendlichen auch an Lehrpersonen auf Sekundarstufe II, Lehrbetriebe und Einbürgerungskontexte.

Geschäftsführer Markus Spillmann begründet in der Medienmitteilung das Projekt so: «Der Informationsflut ist man als Jungbürger:in zunächst einmal schutzlos ausgeliefert. Daher wollen wir jungen Erwachsenen ein Instrument in die Hand geben, sich mündig im digitalen Raum bewegen zu können.»

Das IAM begleitet das Projekt wissenschaftlich; parallel zum Launch startet eine Evaluationsphase. Die Entwicklung wurde von der Medien- und Unternehmungsförderungsstiftung Fers in Bern mitfinanziert. UseTheNews ist eine Allianz aus Keystone-SDA, SRG und dem Verlegerverband Schweizer Medien VSM. (pd/nil)


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