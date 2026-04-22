Ringier: Erste Websites verschwinden

Publiziert am 22.04.2026

In einem viel beachteten Interview mit der NZZ am Sonntag sagte Ringier-CEO Marc Walder, dass Ringier-Zeitschriften wie die Schweizer Illustrierte in der digitalen Welt kaum eine Überlebenschance hätten (persoenlich.com berichtete). Nun wird die Aussage konkret.

Ab sofort erscheinen die Inhalte von handelszeitung.ch auf bilanz.ch, während die People-Berichterstattung der Schweizer Illustrierten künftig auf blick.ch zu finden ist. Grund dafür sind die Kosten.

Es sei sehr teuer, bei Wirtschaft und People jeweils zwei Websites parallel zu betreiben, wird Ladina Heimgartner, Chefin von Ringier Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Die Ressourcen für Technik, Vermarktung und Aufmerksamkeit würden besser direkt in Journalismus, Newsletter, Podcasts oder Events investiert.

Die Handelszeitung erreiche auf Bilanz.ch mehr Menschen, ohne ihre Tiefe zu verlieren, verspricht Heimgartner. Das Gleiche gelte für die Schweizer Illustrierte auf Blick.ch.

Die Redaktionen würden weiterarbeiten wie bisher, aber das Schaufenster werde grösser. Die redaktionelle Eigenständigkeit der Titel bleibe auch mit dem neuen digitalen Auftritt «vollumfänglich gewahrt», betonte Ringier. Ein redaktioneller Stellenabbau sei mit der Bündelung der Websites

nicht verbunden, teilte Ringier auf Anfrage mit. (sda/spo)