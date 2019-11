Podcast Club Switzerland: Erstes öffentliches Podcast-Studio lanciert

Das am Montag eröffnete Community-Studio «Podcast Tower» ermöglicht professionelle Aufnahmen unter Anleitung «zum kleinen Preis», wie es in einer Mitteilung heisst. Das Studio zur Aufnahme von Podcast für Privatpersonen belegt den alten EWZ-Turm in Zürich-Selnau, was zum Namen «Podcast Tower» führte. In einer schallisolierten Aufnahme-Kabine im zweiten Stock könnten bis zu vier Personen gleichzeitig ein Gespräch aufzeichnen oder die Moderationstexte für einen Reportage-Podcast einsprechen. Modernes Audio-Equipment sorge dabei für beste Tonqualität.



Die Studiomiete sei bewusst tief gehalten. «Wir wollen möglichst vielen Menschen in der Schweiz eigene Aufnahmen ermöglichen», lässt sich Initiantin Katarina Hagstedt, die als Podcasterin für «My Survival Story» mit Preisen ausgezeichnet wurde, in der Mitteilung zitieren. «Wer eine Geschichte erzählen möchte, soll weder von den Kosten noch von technischen Hürden aufgehalten werden. Deshalb begleiten wir Einsteigerinnen und Einsteiger bei ihren Aufnahmen.»

Rund 200 Schweizer Podcasterinnen und Podcaster haben sich laut Mitteilung seit Anfang 2018 im Podcast Club Switzerland gefunden. Von Katarina Hagstedt und Jenny Rieger als Facebook-Gruppe gestartet, ist der Club mittlerweile ein Verein. «Der Podcast Tower ist unser grösstes Projekt, aber nicht das einzige», sagt Hagstedt. Einmal monatlich trifft sich der Club in den Räumen des Impact Hub Zürich, um sich übers Podcast-Handwerk auszutauschen, sich gegenseitig Tipps zu geben und Ideen zu besprechen. (pd/lol)