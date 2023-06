Nachfolge von Deville: Es folgen Stefan Büsser und Gabriel Vetter

Nach dem Ende von «Deville» richtet SRF ab dem Herbst den Sendeplatz am Sonntagabend auf SRF 1 neu aus: Neben der Weiterführung der etablierten Reihe «Comedy Showcase» starten im September 2023 und Februar 2024 jeweils neue Shows im Sonntagabendprogramm – die satirische «Die Sendung des Monats» und «Late Night Switzerland». Im Fokus beider Sendungen: aktuelle Themen, die das Leben der Zuschauenden berühren – aber immer mit Schweizer Brille und einem Augenzwinkern betrachtet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Vorfeld sorgte die Suche nach einem Nachfolgeformat für «Deville» für Diskussionen. Comediennes um Patti Basler und Lara Stoll wandten sich an die SRF-Führung (persoenlich.com berichtete). Es folgte schliesslich ein Treffen zwischen Comediennes und SRF.

«Die Sendung des Monats»

Ab Sonntag, 24. September 2023, führt in der monatlichen Satire-Sendung Gabriel Vetter, einer der profiliertesten Deutschschweizer Komiker und Satiriker, durch die Geschehnisse der letzten Wochen. Ob Weltpolitik oder nationale gesellschaftliche Themen – die Show setzt das Zeitgeschehen aus Schweizer Perspektive ins Spotlight, stets auch mit einem kritischen Blick und Vetters gewohnt absurdem Humor. Unterstützung erhält er von Fabienne Hadorn und Sven Ivanić.

«Eine Satiresendung einmal im Monat – das ist nicht nur ein Novum in der Schweiz, nein, das ist für mich auch genau die Dosis Fernsehen, die ich mir selber zumuten will, und für das Fernsehen genau die Dosis Vetter, die man den Zuschauerinnen und Zuschauern zumuten kann», so Gabriel Vetter über «Die Sendung des Monats».

Nach der Auftaktsendung wird «Die Sendung des Monats» im Jahr 2023 noch dreimal, jeweils um 21.40 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt: am 29. Oktober, 3. Dezember und 26. Dezember. Ab 2024 wird die Sendung immer zum Monatsende gezeigt, jeweils sonntags auf SRF 1.

«Late Night Switzerland»

Host Stefan Büsser interpretiert ab dem 11. Februar 2024 die klassische Late Night auf seine eigene Art – eine helvetische Antwort auf das grosse Traditionsformat. Bühne, Band und Couch dürfen natürlich dennoch nicht fehlen. Stefan Büsser thematisiert die Themen, die die Schweizerinnen und Schweizer täglich erleben – im Talk mit aktuellen Gästen aus den Bereichen Unterhaltung, Sport und Politik, in Presserückschauen und direkt vor Ort im Rahmen von Aussenreportagen. Als Sidekick wird ihn Michael Schweizer unterstützen.

«Eine Late Night Show moderieren zu dürfen, ist meine bisher beste Ausrede, um nicht am Familien-Schluuch teilnehmen zu müssen», so Stefan Büsser über «Late Night Switzerland».

«Late Night Switzerland» läuft dreimal im Monat jeweils um 21.40 Uhr auf SRF 1. Die neunteilige erste Staffel läuft von Februar bis Ende April 2024, weitere Folgen werden dann ab Herbst 2024 ausgestrahlt.

Neue Ausgaben von «Comedy Showcase»



Bereits ab Sonntag, 3. September 2023, zeigt SRF neue Folgen von «Comedy Showcase» – der festen Bühne für die vielfältige Schweizer Comedy-Szene auf SRF 1. In zehn Ausgaben werden an drei Sonntagen im Monat um 21.40 Uhr Ausschnitte aus dem Bühnenprogramm von Künstlerinnen und Kabarettisten aus dem gesamten Land gezeigt. Die Bandbreite reicht von Patti Basler, Rebekka Lindauer, Michael Elsener, Lara Stoll bis hin zu Ursus und Nadeschkin, Peach Weber und Jane Mumford.

Als zweite Folge steht am 10. September 2023 das Liveprogramm von «Comedymänner», einem der meistgehörten Podcasts der Schweiz, auf dem Programm.

Und auch der Podcast des Trios Stefan Büsser, Aron Herz und Michael Schweizer selbst kehrt zurück zu SRF. Ab Donnerstag, 14. September 2023, erscheint wöchentlich eine neue Folge auf srf.ch/audio sowie allen bekannten Audio-Streamingplattformen. Der Video-Podcast wird zudem jeden Donnerstagabend auf SRF zwei ausgestrahlt. Inhaltlich besprechen die drei Comedians wie gewohnt die Alltagsthemen, die sie beschäftigen – von persönlichen Erlebnissen bis hin zu Backstage-Klatsch. (pd/cbe)