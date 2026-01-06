Brandkatastrophe: Es gab keine Journalisten in weissen Kitteln

Die SonntagsZeitung publizierte in der jüngsten Ausgabe ein Interview mit Eric Bonvin, dem Generaldirektor des Spitalverbunds Wallis. Darin sprach Bonvin von «Journalisten in weissen Kitteln», die probiert hätten, zu den Zimmern der Brandopfer von Crans-Montana zu gelangen. Dass Medienvertreter so handeln könnten, war bekannt, da dies schon nach dem Busunglück von Siders im Jahr 2012 vorgekommen war.

Diese Aussage Bonvins im Interview mit der SonntagsZeitung haben andere Medien übernommen. Auch persoenlich.com hat darüber berichtet. Basierend darauf entstand ein Blogpost zur Krisenkommunikation. Auf Social Media gab das Anlass zu viel Kritik an der Arbeit der Medienschaffenden in Crans-Montana.

Am Montagnachmittag berichtigte Tamedia das Interview. Die Episode mit den weissen Kitteln bezog sich nur auf das Busunglück von Siders, heisst es in der Korrektur. In Wirklichkeit habe in den letzten Tagen ein Journalist versucht, in Begleitung einer Angehörigen in eine Station des Spitals vorzudringen.

Was ist passiert? Tamedia und die Kommunikationsstelle des Spitals Wallis schreiben auf Anfrage beide von einem «Missverständnis» – allerdings sind sie sich über den Ursprung des Fehlers nicht ganz einig. Laut Tamedia-Kommunikationschef Edi Estermann habe sich «Eric Bonvin in einem Punkt missverständlich ausgedrückt». Für das Spital Wallis hingegen gab es ein «Missverständnis in der Abschrift des Interviews, das uns beim Korrekturlesen entgangen ist».