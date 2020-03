von Edith Hollenstein

Jonas Projer zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera/Schnitt: Christian Beck)

Jonas Projer arbeitet seit Frühling 2019 bei Ringier als Chefredaktor von Blick TV. Am 17. Februar ging Blick TV auf Sendung. Der 38-Jährige begann seine journalistische Karriere mit einem Praktikum Washington. Dann wurde er bei SRF Inlandkorrespondent, wechselte als Korrespondent nach Brüssel und übernahm im Herbst 2014 die Moderation der «Arena». Gleichzeitig leitete er die Redaktion die Fachredaktion Info-Talk, die neben der «Arena» auch den «Club» und «Schawinski» umfasst. (eh)

Alle «Creative Coffee»-Folgen finden Sie auf persoenlich.com/creative-coffee oder auch als YouTube-Playlist:

«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.