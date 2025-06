Blatten | Kaufleuten: «Es war auch eine Bühne für Politiker»

Publiziert am 03.06.2025

Am 28. Mai gegen vier Uhr Nachmittags verschwand auf einen Schlag ein ganzes Dorf: Ein massiver Gletscherabbruch löschte Blatten im Lötschental aus. Weil sich die Naturkatastrophe in seit Wochen abzuzeichnen begann, konnten sich die Medien rechtzeitig in Stellung bringen und ihre Berichterstattung vorbereiten. In der aktuellen Folge des persoenlich.com-Podcasts blicken Matthias Ackeret und Nick Lüthi auf die Leistung der Medien.

Redaktor Lüthi sah alles in allem eine umfassende und angemessene Medienreaktionen. Er widersprach damit auch der Kritik, die Patrick Senn in einem Blogbeitrag auf persoenlich.com geäussert hatte, wonach SRF unvorbereitet und unkoordiniert auf das Grossereignis reagiert habe. Insbesondere Schweiz aktuell als Gefäss für die Berichterstattung aus den Regionen der Deutschschweiz leistete einen grossen Effort mit mehreren Sondersendungen.

Eine spezielle Rolle spielte Beat Kälin mit einer Firma BRK News. Der Blaulichtreporter war mit seinen Spezialkameras und Drohnen zehn Tage vor Ort und produzierte im Auftrag der SRG Bildmaterial und hielt für die lokalen Behörden das Gefahrengebiet im Auge. «Seine Bilder gingen dann um die Welt», so Lüthi.

Verleger Ackeret beobachtete derweil, wie solche Vorgänge auch für die strategische Kommunikation genutzt werden. «Es ist ja auch immer eine Bühne für Politiker, wo sie sich präsentieren können.»

Im zweiten Teil des Podcasts präsentiert persönlich-Verleger Matthias Ackeret den Jubiläumsanlass vom 8. Juli im Zürcher Kaufleuten. Prominente Fachleute und Medienchefinnen kommentieren das Thema der Stunde: KI und seine Folgen für Medien und Gesellschaft. Zugesagt haben bereits Tanja Herrmann (Expertin), Holger Hagenlocher (Berater), Jessica Peppel-Schulz (Tamedia) und Ladina Heimgartner (Ringier). Alle Informationen zum persoenlich.com-Branchenanlass finden Sie hier.





