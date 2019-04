NZZ Mediengruppe: Etienne Jornod im Amt bestätigt

Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod eröffnete am Samstag die 151. Generalversammlung der NZZ Mediengruppe. Es war die erste seit der Lancierung von CH Media. «Wir setzen auch in Zukunft auf unser Kerngeschäft: Die Publizistik», sagte er in seiner Rede. «Unser Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft: Nur gute Inhalte alleine genügen nicht.»

CEO Felix Graf eröffnete anschliessend den offiziellen Teil der GV. Er sprach über das Marktumfeld, die Finanzen, die geschärfte Strategie der NZZ und Prioritäten für 2019. Dazu gehören Kundenwachstum und das Verbessern der Loyalität mit neuen Angeboten und Live-Events. Graf will auch neue Zielgruppen adressieren: Mehr Junge und mehr Frauen. «Hier sehen wir Potenzial», sagte Graf bereits im November in einem persoenlich.com-Interview.

Weitere Priorität für CEO Felix Graf: Eine neue Kultur der Zusammenarbeit. Da habe die NZZ noch viel Potenzial. #NZZGV — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) 6. April 2019



Die Anträge des Verwaltungsrates wurden mit überwiegender Mehrheit angenommen, so der Lagebericht, die Jahresrechnung, Konzernrechnung und die Verwendung des Bilanzgewinns. Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod wurde klar wiedergewählt, ebenso sein Vize Christoph Schmid und Verwaltungsrat Bernd Kundrun. (cbe)